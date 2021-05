Bientôt une Switch à vapeur ?

Il y a quelques semaines, CBL vous parlait de la mode (toute relative) de ces mini-PC taillés comme des Nintendo Switch. AYA Neo, OneX Player, GPD Win 3, les modèles se suivent et se ressemblent tous plus ou moins : des composants très peu puissants (on parle de puces Intel ou AMD certes récentes mais consommant très peu, avec un circuit graphique intégré) tout juste capables de faire tourner à peu près n'importe quel jeu PC à condition de ne pas être trop regardant sur la résolution, le niveau de détail ou le framerate. Machines de niche par excellence, ces PC-consoles portables parviennent néanmoins à séduire un public de joueurs PC incapables d'arrêter de jouer s'ils sortent de chez eux mais qui ne voudraient pas non plus se compromettre en jouant sur Switch car c'est bien connu, les consoles Nintendo, c'est pour les bébés.Si l'on revient sur ce sujet aujourd'hui, c'est parce que selon Ars Technica et quelques petits malins qui n'ont rien d'autre à faire de leur existence que de passer à la loupe le moindre changement dans les lignes de code de Steam, Valve pourrait bien être en train de bosser sur son propre modèle de PC-Switch. Tout ça est bien évidemment à l'état de rumeur et de spéculations, mais on parlerait d'une machine format Switch mais un peu plus large, basé sur une puce AMD ou Intel, et tournant sur Linux.Ce dernier point peut faire hausser un sourcil, surtout quand on sait que les autres solutions citées plus haut tournent toutes sous Windows, mais il ne faut pas oublier que depuis quelques années, Valve a accompli un travail monstrueux pour que de nombreux jeux, du plus petit indé au plus gros AAA, s'exécutent sans accroc sur Linux grâce à sa solution Proton dérivée de Wine. Toutefois, Gabe Newell n'étant plus ouvertement en guerre avec son ancien employeur comme c'était le cas il y a quelques années (à l'époque de la naissance de SteamOS et des Steam Machines de sinistre mémoire), il n'est pas interdit de penser non plus que le "SteamPal" (c'est le nom qui revient actuellement pour évoquer ce petit jouet) puisse tourner sous un bon vieux Windows 10. Enfin, on peut aussi imaginer que la fonctionnalité SteamLink soit intégrée de base à l'appareil, pour pouvoir streamer les jeux de son gros PC vers son SteamPal, à l'instar d'une mablette de WiiU.Bref, si sur l'aspect technique la machine ne se démarque pas vraiment des modèles déjà existants, c'est bien grâce à sa renommée et ses moyens financiers colossaux que Valve pourrait se différencier des petits bricoleurs chinois à l'origine des autres solutions, et peut-être réussir à démocratiser ce nouveau form factor dans l'univers du jeu PC. Les premières tentatives de hardware de Valve n'ont pas vraiment réussi à marquer l'histoire (qui se souvient du Steam Controller ?), mais depuis son casque VR Index, la boîte de Gaben a prouvé qu'elle était capable de produire du matos de qualité et d'en faire une référence du marché. Si le projet SteamPal n'est pas rangé dans le même placard que Half-Life 3, Portal 3 et Left 4 Dead 3, on devrait en entendre parler d'ici la fin d'année, comme Newell l'avait vaguement teasé lors d'une récente apparition dans une fac néo-zélandaise , terre d'accueil du barbu depuis l'an dernier.