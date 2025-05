Hellblade II officialisé sur PS5

Voici une surprise qui n’en est pas une, puisque Ninja Theory officialise la sortie prochaine de Senua’s Saga: Hellblade II sur PS5, dans une version dite Enhanced, un an après sa sortie sur Xbox Series X|S et PC. Le studio assure que cette version sera optimisée comme il le faut sur PS5 et PS5 Pro, et que ces ajouts seront aussi proposés via une mise à jour sur les autres supports.Pas d’informations supplémentaires pour le moment, à part que l’on peut déjà mettre le jeu en wishlist sur le store de PlayStation , que le prix sera probablement de 49,99 euros, mais aussi que la stratégie de Microsoft semble bien en route, à savoir, sortir les jeux de ses Xbox Game Studios sur ses consoles, GamePass et PC pendant un an, avant de les ressortir sur d’autres consoles un an plus tard.