[MAJ] Plus belle la Vim

C'est totalement hors-sujet mais ça devrait en intéresser un ou deux. Au début des années 90, l'interface principale du PC était la ligne de commande. Le MS-DOS comprenait un éditeur de texte qui était bien pratique pour modifier son autoexec.bat ou écrire des programmes en BASIC. Puis Windows 95 a débarqué et le MS-DOS Editor est tombé en désuétude au profit de Notepad.30 ans plus tard, Notepad est devenu un truc boursouflé avec des onglets et l'intégration de Copilot (!!!). Heureusement, il existe aussi des vieux cons nostalgiques chez Microsoft. Du coup, ils bossent sur Edit , qui est la version moderne de MS-DOS Editor et qui sera intégré directement dans Windows Terminal avec support de la souris et tout et tout. Par contre, ce sera limité à Windonze mais vu que c'est open source, il y a espoir que ça arrive aussi ailleurs histoire de remplacer les horreurs que sont nano et Vim.j'ai testé la version sortie sur GitHub et je l'ai collée dans le répertoire C:\Windows\System32 de mon Windows 10. Et c'est tout ce qu'on attend d'un éditeur de texte. C'est simple, c'est super rapide et ça supporte la souris. Il y aussi déjà une version Linux.