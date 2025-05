Transport Fever 3 arrivera en gare en 2026

Attendue depuis quelques mois par les fans, la révélation vient de tomber que Transport Fever 3 est bel et bien "sur les rails" afin de renouveler et corriger le 2. Si le précédent opus faisait déjà figure de référence en terme de logisitque de transport, on espère que le 3 apportera de bonnes choses, et notamment une meilleure gestion des routes, restée le parent pauvre du titre bien loin derrière les rails.Malheureusement la vidéo "not in-game" ne pourra que nous faire rêver de villes et d'industries réalistes, de cycles jour/nuit, de plateformes offshores et d'hélicoptères en attendant de voir ce qui sera là en terme de gameplay et surtout d'interface utilisateur. On va guetter ça mais on a encore le temps de le voir venir puisqu' Urban Games , qui cette fois sera aussi son propre éditeur, ne prévoit de le sortir qu'en 2026, sur Steam, EGS, PS5 et Xbox Cerises.