Stellar Blade va marcher en Nikke

Plus d’un an après sa sortie sur PS5, Stellar Blade va bientôt débarquer sur PC via Steam et Epic Games Store, le 11 juin prochain pour être exact. Cette sortie s’accompagne d’une grosse mise à jour du jeu, dont tous les détails sont sur le PlayStation Blog . Mais Shift Up n’avait pas que ça dans son petit sac, puisqu’un DLC est aussi prévu pour accompagner cette sortie.Celui-ci est un crossover un peu facile pour eux, puisqu’il s’agit de faire entrer Goddess of Victory: Nikke , une licence maison. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’un jeu mobile de tir à la troisième personne et avec une grosse part de RPG, de dialogues, de gacha, etc. C’est très bavard, et évidemment, les Nikkes sont toutes des femmes “ très en formes ”. On aime ou pas le style graphique, toujours est-il que c’est un carton sur mobile. Et j'avoue l'avoir installé sur mon iPhone, mais je n'y joue pas assez.Il n’est donc pas une surprise de voir les Nikkes débarquer dans Stellar Blade, dès le 12 juin sur PC et PS5. La bande-annonce donne l’ambiance, avec l'apparition de pas mal de Nikkes assez connues : Rapi, Alice, Scarlet, Anis, Dorothy ou encore Modernia, elles sont là. Le petit souci étant que c’est très “pour les fans”, mais Shift Up a tout de même bien bossé le truc, puisque ce DLC propose surtout un nouveau mode de jeu, reprenant les bases de l’action dans Goddess of Victory. C’est clairement un appel du pied pour le jeu mobile.Bref, ça a l’air cool, mais ils ont oublié d’annoncer le prix. Enfin, Shift Up a confirmé le développement d’une sequel à Stellar Blade, donc un Stellar Blade 2 , ainsi qu’un Project Witches . Tout est détaillé dans le dernier fichier IR resources disponible par ici . D’ailleurs, on voit aussi que Tencent détient 35% du studio. Ils sont décidément partout.