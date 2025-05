Du cyberpunk pour Shinobi

On en parle vraiment pas assez, et je vais essayer de réparer cette erreur ! Après Wonder Boy: The Dragon's Trap (2017), puis Streets of Rage 4 (2020), Sega fait encore une fois confiance au talentueux studio Lizardcube , en leur filant encore une autre licence à remettre au goût du jour.Retour à de la 2D lâchée dans cette ville futuriste de Neo City, à de l’action qui déboite, de la plateforme bien pensée, de la chiptune (ou un truc du genre), des ennemis à bousiller, et voici Shinobi: Art of Vengeance qui est attendu pour le 29 août prochain sur Switch (et donc Switch 2 avec la rétrocompatibilité), PS4, PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Voilà, tout le monde pourra y jouer, tout le monde est heureux.Et comme d’habitude, le prix de la version standard sera de 29,99€, tandis qu’une édition Deluxe à 39,99€ proposera un skin du jeu d'origine, un accès à une future extension et trois jours d'accès anticipé (cette blague, ahah), de la monnaie du jeu, le bande son qui se retrouvera sur YouTube dans la minute, et un objet dans le jeu. Enfin, une version physique hors de prix sera éditée par Limited Run Games.