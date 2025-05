Une daube de plus au cinéma ?

Les succès financiers des adaptations cinématographiques de Super Mario Bros, Sonic et Minecraft donnent plein d'idées aux studios hollywoodiens qui achètent les droits de tout et n'importe quoi . Par exemple on a appris récemment que Michael Bay allait réaliser un film Outrun produit par Sydney Sweeney. Elden Ring va aussi être adapté pour le grand écran ce qui est assez logique vu le succès délirant du jeu.La vraie surprise vient des gens qui vont créer cette adaptation à commencer par son réalisateur : Alex Garland. Le scénariste de 28 Jours Plus Tard, Sunshine, et Dredd est devenu réalisateur avec Ex Machina suivi ces dernières années par Civil War et Warfare. Mais il a aussi co-écrit les scénarios de deux jeux Ninja Theory : Enslaved Odyssey To The West et DmC Devil May Cry . George RR Martin sera un des producteurs du film ce qui est logique vu qu'il a créé une partie de l'univers du jeu et qu'il cherche perpétuellement des excuses pour ne pas finir la saga A Song Of Fire And Ice. Enfin A24 sera en charge de la distribution comme pour Civil War et Warfare. L'étoile montante d'Hollywood tente d'élargir ses horizons tout en essayant de ne pas se jeter sur n'importe quoi.