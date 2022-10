C'est la mode des jeux avec "Neon" dans le titre. Rien que cette année on a déjà eu Neon White, Neon Abyss, Neon Circle, Neon Sundown, Neon Blight, Neon Speed, Neon Breaker, Neon Dungeon, Neon Fighter, Neon Invaders et Neon Racer. Il semble que Valve va se lancer dans la danse vu qu'ils viennent de déposer le nom "Neon Prime" qui semble être pour un nouveau jeu. En tout cas on l'espère.