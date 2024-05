Bien qu’ils soient toujours en plein chantier avec Microsoft Flight Simulator 2024 , qui devrait arriver cette année , cela n’empêche pas Asobo de mettre à jour la version de 2020. Comme vous le verrez dans la vidéo, il s’agit d’une nouvelle légère refonte sur les villes européennes.Dans Microsoft Flight Simulator , on y retrouvera ainsi amélioré Stockholm, la capitale de la Suède, Nice en France, la Principauté de Monaco, Barcelone et la capitale Madrid en Espagne, et Porto au Portugal. Le jeu est toujours un régal pour les yeux, et donne vraiment envie de s’évader.