Take 2 s'offre Zynga

Sûrement fâché d'avoir vu Codemasters lui filer entre les doigts pour aller se réfugier chez EA, Take 2 a décidé de dépenser sans compter pour être sûr que personne n'allait surenchérir sur sa nouvelle cible, et vient donc de lâcher près de treize milliards (13 000 000 000) de dollars, en cash et en actions, pour s'offrir Zynga . Soit pas loin du double de ce que MS avait sorti au moment de gober Bethesda. Tout ça pour récupérer les coupables de Farmville, cette saloperie si tendance à l'époque où facebook n'était qu'un simple réseau social et pas encore un repère de nazis et une source constante de désinformation.Zynga a toutefois bien perdu de sa "superbe" depuis la grande époque de Farmville et n'a pas fait rentrer beaucoup d'argent au cours des dernières années. Mais ça n'a pas eu l'air de faire peur à T2, qui doit déjà s'imaginer les faire bosser sur des versions mobiles de GTA Online et NBA 2K, encore plus gavées de micro-transactions bien sales.