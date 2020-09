Microsoft rachète Bethesda

Dans la série "2020 nous réserve encore quelques surprises", en voici une de taille : Microsoft vient de s'offrir ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars. ZeniMax est la maison-mère de Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studios ce qui fait de Microsoft le patron de ces studios mais aussi le proprio de leurs licences donc Doom, Fallout, The Elder Scrolls, Prey, Wolfenstein, Dishonored, Quake... ainsi que des futurs Starfield, Deathloop et Ghostwire Ces deux derniers sont des exclus temporaires consoles donc elles arriveront sur Xbox Series S/X un an après la version PS5. Le rachat ne changera rien : Microsoft ne va pas briser les contrats existants. Mais pour The Elder Scrolls VI et Starfield , il est fort possible que Microsoft les transforme en exclu Xbox. Apparemment Sony était en discussion avec Bethesda pour faire de Starfield une exclu PS5. Peter Hines et Todd Howard vous expliquent que ce rachat est idéal pour Bethesda et que cela ne va pas changer grand chose au quotidien mis à part donner plus de liberté au studio... Bref, le discours habituel. Du côté de chez Microsoft, Phil Spencer ne se mouille pas trop non plus mais explique que les jeux Bethesda vont arriver dans le Game Pass.Mine de rien, Microsoft compte désormais 23 studios internes y compris un certain Obsidian. Du coup un futur Fallout par Obsidian est à nouveau dans le domaine du possible ... Et comme Microsoft détient aussi inXile, ils ont désormais un sacré monopole sur le JDR occidental.