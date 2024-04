[MAJ] Vos Game Pass temps d'avril 2024

Les jeux annoncés pour le mois d'avril

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles et le SteamDeck)

Liste complète des jeux compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en avril

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en avril

Les jeux quittant le Game Pass en avril

Sur console Xbox et xCloud

15/04 : Amnesia Collection

15/04 : Amnesia Rebirth

15/04 : Back 4 Blood

15/04 : Phantom Abyss

15/04 : Research and Destroy

15/04 : Soma

Sur PC

15/04 : Amnesia Collection

15/04 : Amnesia Rebirth

15/04 : Back 4 Blood

15/04 : Phantom Abyss

15/04 : Research and Destroy

15/04 : ​Soma

21/05 : Senua's Saga: Hellblade II

C'est déjà un nouveau mois de Game Pass qui est annoncé, après un mois de mars bien copieux. Et ce qui arrive l'est tout autant avec entre autres LEGO 2K Drive Shadow of the Tomb Raider , ou encore Harold Halibut . Nous devrions avoir également en fin de mois Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes , la suite spirituelle de Suikoden du regrété Yoshitaka Murayama.30/04 :25/04 :23/04 :18/04 :- EA Play​Disponible :​Disponible :- Series X/S seulement​Disponible :​Disponible :- Series X/S seulement​Disponible :​Disponible :- EA Play - Series X/S seulement​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :- Series X/S seulement30/04 :26/04 :(Game Preview)25/04 :23/04 :​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :- EA Play​Disponible :​Disponible :​Disponible :30/04 :25/04 :23/04 :​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :- EA Play​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :​​​Disponible :​Disponible :​Disponible :Disponible :​​​​Disponible :​​​​Disponible :​​​Disponible :​​​Disponible :jusqu'au 19/04 :jusqu'au 09/05 :- EA Play30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :30/04 :L'ensemble du catalogue est visiblepour les 501 jeux console, 458 jeux PC et 421 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles GamepassEt avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :