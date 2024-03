[MAJ] Vos Game Pass temps de mars 2024

Les jeux annoncés pour le mois de mars

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles et le SteamDeck)

Liste complète des jeux compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en mars

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en mars

Les jeux quittant le Game Pass en mars

Sur console Xbox et xCloud

15/03 : Hardspace: Shipbreaker

15/03 : Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

15/03 : Shredders

Sur PC

15/03 : Hardspace: Shipbreaker

15/03 : Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

15/03 : ​Shredders

21/05 : Senua's Saga: Hellblade II

Un (très) bon mois de mars en perspective côté abonnement Xbox avec quelques grosses cartouches comme Dead Island 2 arrivé en toute fin fevrier Control en version Ultimate, No More Heroes 3 et bien sûr l'arrivée de Diablo IV . Le reste des sorties annoncées est à retrouver dans l'article.​28/03 :28/03 :28/03 :​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :(Game Preview) - Series X/S seulement​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/S​28/03 :28/03 :28/03 :26/03 :(Game Preview)​Disponible :​Disponible :(Game Preview)​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :Disponible :​28/03 :28/03 :​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :(Game Preview)​Disponible :​Disponible :​Disponible :​Disponible :Disponible :Disponible :​​Disponible :​​​Disponible :​​​Disponible :​​​Disponible :​​Disponible :​​Disponible :31/03 :31/03 :31/03 :31/03 :31/03 :L'ensemble du catalogue est visiblepour les 491 jeux console, 448 jeux PC et 410 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles GamepassEt avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :01/04 :02/04 :23/04 :