Nous vous avions récemment parlé du déploiement imminent de la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077 , prévu pour aujourd'hui. CD Projekt partage avec nous une bande-annonce relativement explicative des nouveautés qu'elle apportera. Les images sont toujours plus parlantes, et la mise à jour est toujours prévue sur PC, PS5 et Xbox Series.La Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sort également aujourd'hui. Le studio de développement polonais en profite donc pour partager la bande-annonce officielle ultime.