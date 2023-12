Cyberpunk 2077 : métro, boulot, dodo

Le temps passe vite : seulement 2 mois après l'énorme extension Phantom Liberty et la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 CD Projekt Red revient à la charge avec une mise à jour 2.1 et une version complète dite "Ultimate" dématérialisée mais aussi physique (Attention : dans certains pays).Pour la version Ultimate, elle comprendra le jeu de base plus Phantom Liberty avec toutes les mises à jour jusqu'à la 2.1, ainsi qu'une nouvelle quête - d'espionnage nous dit-on - liée à Phantom Liberty. On ne sait pas encore à quel prix mais on espère une petite ristourne de Noël vu que le jeu plus l'extension sont actuellement à 83€ sur Steam. Ce sera aussi l'occasion d'une sortie physique, mais comme indiqué en intro, pas dans tous les pays.Pour ce qui est de la mise à jour 2.1, son contenu a été un peu révélé dans le stream des développeurs qui a eu lieu tout à l'heure et il est à nouveau assez copieux en fonctionnalités avec en ajout phare l'ajout de 5 lignes de métro traversant tout Night City. Ca a l'air assez bien fait, avec body-awareness, autres passagers et clodos venant quémander 3 crédits. Et on peut passer à tout moment pour ne pas perdre trois heures à chaque fois. Pour l'occasion, les gares ont été refaites tout comme ont été refaites des portions d'autoroute en construction autours de la ville.On peut aussi avoir une radio portable pour continuer à écouter la musique de junkie autrefois réservée aux passages en voiture. De nouveaux modèles de voitures ont d'ailleurs été rajoutés, ainsi que de motos dont le modèle de conduite a été revu, et il y a désormais des courses de rues en quêtes répétables. On apprend au passage que tuer des membres de gang fera que lesdits gangs pourraient bien vous retrouver au tournant plus tard. Les boss-fight ont été revus, il y a de nouveaux flics, on peut jeter des couteaux à moto et top du top, on aura des rendez-vous en amoureux.Bref, tout cela semble prometteur et sera rapidement entre nos mains puisque ça sort dès ce mardi 5 décembre sur PC, PS5 et Xbox cerises.