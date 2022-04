Les sorties Steam du moment

Bienvenue dans un nouvel épisode de "Y'a pas grand chose à newser alors ouvrons Steam pour regarder les sorties" ! Au programme aujourd'hui : du sang, des pixels et des casse-têtes.La licence Serious Sam continue de faire des petits et les jeux dérivés comme I Hate Running Backwards ou Serious Sam Double D sont souvent meilleurs que les FPS de Croteam. Après trois ans passés en early access, Serious Sam: Tormental est sorti en 1.0 sur Steam . Il s'agit d'un shoot vu de dessus matiné de rogue-lite dans lequel Serious Sam affronte des hordes de monstres dans des niveaux généres de manière procédurale. Les développeurs mentionnent Nuclear Throne, Binding of Isaac et Enter the Gungeon comme leurs inspirations et c'est évident en regardant les vidéos de gameplay. Evidemment ça se joue en co-op (local ou distant via Remote Play Together) et ça devrait tourner comme un charme sur votre Steam Deck.On continue avec deux FPS néo-rétro. Nightmare Reaper semble être un joyeux bordel et je ne parle pas uniquement de sa DA quasi-illisible et de l'orgie de pixels à l'écran. Derrière son look rétro se cache un FPS moderne combiant looter shooter et une dose de rogue-lite pour tous les masochistes qui aiment souffrir. Ca peut paraitre étrange mais le jeu est développé avec l'UE4 à la place d'utiliser un vieux moteur type Doom ou Eduke32. Forgive Me Father propose un look 2.5D similaire et utilise aussi l'UE4. Mais la DA est nettement plus propre et propose un look bande dessinée assez réussi. La seule touche de modernité est un arbre de compétences à débloquer. Le jeu a passé 6 mois en early access et coûte moins de 20 euros . Ce n'est pas le FPS du siècle mais il y a une bonne ambiance et une super BO. Ca plaira surement aux vieux cons qui trainent sur ce site. Patrick's Parabox est aussi sorti et se choppe à moins de 20 euros . On rappelle qu'il s'agit d'un genre de Sokoban récursif dans lequel on pousse des caisses tout en étant dans des caisses. Gamekult est super emballé et si leur avis ne suffit pas vous pouvez télécharger une démo pour vous faire votre propre avis. Là encore, ça devrait tourner au poil sur Deck.