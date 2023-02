Les Nouvelles du Faicteur : pour le principe

Une très légère fournée cette semaine, mais après avoir été assidu si souvent, je me voyais mal faire l'impasse d'un épisode. Ce lundi, nous parlerons d'un studio lyonnais et d'enfants d'un centre socio-culturel strasbourgeois.Le studio lyonnais indépendant Siderift a choisi de vous faire incarner des poupées vaudous espérant que leurs âmes soient libérées. Dans Voodolls dont la sortie est prévue le 13 avril 2023 , vous serez dans un tower defense et ainsi protéger vos objectifs « Utiliser l’idée des planètes comme dans Le Petit Prince et l’univers magique vodou était une manière de se démarquer ». Il s'agit vraiment d'une petite équipe « le projet Voodolls, en comptant les 14 employés, coûte 30 000 euros par mois ». Bonne chance à eux.Pour retrouver l'article complet abordé dans la rubrique, rendez-vous sur le site le-tout-lyon.fr >> Une superbe initiative d'un groupe d'enfants d'un centre socio-culturel à Strasbourg qui a décidé de créer un jeu ayant pour but de lutter contre les discriminations. On est sur l'ordre la discrimination religieuse, et le jeu déjà en ligne sur le site La trousse à Pixels appelle « à accepter l'autre et à être solidaire des différentes religions qui existent dans la cité ».Pour retrouver l'article complet abordé dans la rubrique, rendez-vous sur le site france3-regions.francetvinfo.fr >>