Kojima nous agiche en quelques images

Sur quoi travaille Hideo Kojima ? Aux dernières nouvelles il bosserait sur une suite à Death Stranding et un jeu Xbox Cloud . On ne sait pas lequel sortira en premier mais Kojima Productions a commencé à montrer le casting de leur prochain jeu via une série d'images intitulées "Qui suis-je ?". Elle Fanning (Super 8) et Shioli Kutsuna (Deadpool 2) seront donc dans le futur jeu de Kojima.Kojima a aussi rencontré différents pontes de Sony Interactive Entertainment comme son président Jim Ryan ou Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios . On ne sait pas si le but est de rassurer les fans sur le fait que l'éventuel Death Stranding 2 sortira sur PlayStation et non sur Xbox mais il n'y avait pas vraiment besoin : la marque Death Stranding appartient à Sony.Par contre si suite il y a, elle sera peut-être sans Low Roar. Ryan Karazija, créateur/chanteur/auteur/compositeur du groupe est décédé la semaine dernière à l'âge de 40 ans des suites d'une pneumonie. Sa musique était incroyable et c'est dur d'imaginer Death Stranding sans. Qu'il repose en paix.