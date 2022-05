Une suite pour Death Stranding ?

A l'occasion d'une interview autour de son nouveau bouquin, "The Ravaged", Norman Reedus a annoncé qu'il bossait sur un nouvel opus de Death Stranding . Ce n'est pas la première fois que l'acteur principal du jeu mentionne une suite mais c'est la première fois qu'il confirme les choses de manière aussi directe.En attendant une confirmation officielle, si les paysages inspirés de l'Islande vous manquent, on vous recommande chaudement d'aller voir The Northman au ciné. C'est probablement le meilleur film sur les vikings jamais créé. Ames sensibles s'abstenir par contre.