IO Interactive fait le ménage dans ses Hitman

À sa sortie, Hitman 3 s'était fait incendier entre autres parce que les méthodes de vente employées par IO Interactive étaient complètement incompréhensibles, avec des tas de version différentes ne donnant pas toutes accès au même contenu, que ce soit celui d'Hitman 3 lui-même ou même des deux précédents épisodes pouvant être importés dans le troisième. Deux ans après la sortie, IOI se décide enfin à mettre un peu d'ordre dans tout ce merdier , en faisant purement et simplement diparaitre Hitman, Hitman 2 et Hitman 3 : à partir du 26 janvier (date de l'arrivée du mode Freelance, pour rappel), il n'y aura plus que Hitman World of Assassination qui, pour une soixante-dixaine de vos euros, regroupe tout le contenu de la trilogie.Tout le contenu ? Non, car ça aurait été beaucoup trop simple : il restera la possibilité d'acheter en plus le World of Assassination Deluxe Pack, qui regroupe les DLC de Hitman 2 et Hitman 3 pour une trentaine d'euros. Et si vous en avez déjà certains, vous pourrez acheter ceux qui vous manquent à la carte.