Indie World du 19/04 : le gros résumé

Mineko's Night Market

My Time at Sandrock

PlateUp!

Quilts & Cats of Calico

Rift of the Necrodancer

A Little to the Left : Cupboards and Drawers

Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzler's Pack

Cult of the Lamb : Relics of the Old Faith

Animal Well

Crime O'Clock

Teslagrad 2 & Teslagrad Remastered

Shadows Over Loathing

Blasphemous 2

Oxenfree 2 : Lost Signals

D'autres jeux indés

Le dernier Indie World de Nintendo qui est, pour rappel, un Nintendo Direct orienté sur les jeux de petits studios, s'est déroulé en novembre dernier ( dispo par ici ). Et comme ça commencait à faire un peu long, Nintendo est revenu aujourd'hui avec une grosse fournée de jeux. C’est parti pour le gros résumé !On commence avec, un jeu d’aventure narratif, avec un peu de simulation. Côté histoire, elle sera orientée sur une vieille légende japonaise, celle du chat Nikko (est-elle vraie ou non, j’ai pas franchement le temps de chercher tout de suite), un peu oublié au fil des années. C’est bien des années plus tard que l’on fera la connaissance de Mineko, que l’on contrôlera pour faire toutes sortes de choses dans ce petit village. Honnêtement, ça a l’air chouette pour les enfants, mais pas non plus le jeu de l’année. Dans tous les cas, ça sort le 26 septembre sur Switch, et ce sera aussi disponible sur Steam.Si vous connaissez My Time at Portia, le gros mixe entre Animal Crossing, Harvest Moon ou Stardew Valley, sachez que sa suite est en développement et qu’elle s’appelle. Et quand je dis en développement, c’est même sur la fin, puisque c’est prévu pour cet été sur Switch, et probablement sur tout un tas d’autres supports.Roguelite. Cuisine. Gestion. La bande-annonce decommence avec des bases très connues et une direction artistique toute aussi connue, puisqu’on se croirait dans un Overcooked avec un peu moins de budget. En gros, il s’agit d’un jeu d’automatisation dans un restaurant. C’est prévu pour octobre 2023.ici, nous avons affaire à une adaptation d’un jeu de société que j’aime beaucoup (si vous voulez un test, c’est faisable), s’appelant Calico. Et pour cette adaptation en jeu vidéo, le nom change en. Dans les deux cas, il s’agit d’un petit jeu de réflexion très joli, mais aussi très “retournage de cerveau”, surtout si vous êtes un peu perfectionniste. C’est prévu pour cet Automne.Changement d’ambiance avecdéveloppé chez Brace Yourself Games ! Oui, le même studio à qui l’on doit Crypt of the NecroDancer et Cadence of Hyrule , revient donc avec un autre jeu de rythme pour faire péter les enceintes de mon salon, puisque j’en connais une qui va forcément se l’acheter. C’est prévu pour cette année 2023, sans plus de précision.On l’avait déjà vu lors du dernier Indie World,revient donc montrer son DLC payant,. Honnêtement, j’ai du mal à voir la différence, mais si vous avez aimé, c’est peut-être l’occasion de continuer le rangement de vos petites affaires. C’est prévu pour ce mois de juin sur Switch, et probablement aussi sur Steam et MacOS.Oui,est sorti depuis longtemps, en décembre 2021 pour être précis. Ici, on a droit à l’annonce de son premier DLC,, qui a le mérite d’être gratuit ! Au menu du jour : des nouveaux puzzles, deux personnages supplémentaires, les Quandary Challenges, le mode Castle Quandary, et tout un tas de cosmétiques. Bref, de quoi repartir pour quelques heures quand ce sera disponible courant printemps 2023.Tant qu’à faire, on peut continuer avec la grosse mise à jour de, le super jeu trop cool mais un peu bugué quand même. Dès le 24 avril, donc lundi prochain, les cultistes de salon pourront télécharger la mise à jour, proposant, outre son lot de correction de bugs, un nouveau scénario, des nouveaux animaux, un mode photo et quelques améliorations de jeu ici et là. On ne va pas s’en plaindre, non ?La vidéo la plus bizarre de ce Direct est probablement la présentation de, avec un éditeur un peu loufoque et un développement au bord du burnout. Nous avons ici droit à un jeu de type Metroidvania, bien pixelisé comme on aime, le tout dans un monde labyrinthique pas forcément des plus accueillant. C’est prévu pour cet hiver sur Switch et Steam.À première vue, on dirait bien une adaptation du jeu de plateau MicroMacro - Crime City, sauf que là, c’est un peu différent. Il s’agit bien d’un jeu d’enquête sur une carte dessinée en noir et blanc. Jusque là, on est sur le même schéma. Sauf queest évidemment un peu plus interactif et pousse l'aventure avec de l’exploration dans le temps à travers différentes époques et univers. La démo (sur Switch et Steam) est vraiment bien, donc il y a moyen de se laisser tenter, si on aime le genre évidemment. C’est attendu pour le 30 juin.Le studio Rain Games travaille principalement depuis 2013 sur sa licence, Teslagrad. Après un premier épisode sorti en 2013, mettant en scène un jeune garçon se réfugiant dans la Tour Tesla, pour y découvrir tous ses secrets et pourquoi pas, réussir à sauver le royaume d'Elektropia qui est assiégé par un roi tyrannique. Honnêtement, je n’ai pas fait ce jeu, mais l’idée d’avoir à dispo Teslagrad Remastered pour moins de 10 balles sur l’eShop, c’est plutôt cool.Mais comme un remaster n’est pas assez, le petit studio débarque aussi avec la suite, Teslagrad 2. Cette suite reprend un peu le même concept, mais mettant en scène Lumina, une jeune teslamancienne, qui se retrouve coincée après l'atterrissage forcé de son dirigeable sur Wyrmheim, un territoire reculé au Nord. La suite est évidemment toute une aventure à base d’électricité. La bonne nouvelle, c’est que cette suite est dispo immédiatement sur l’eShop pour moins de 20 balles.Après West of Loathing , le studio Asymmetric Publications revient sur Switch avec un nouvel épisode,. Côté technique, on reste sur la 4K 120 FPS qui va faire chauffer la console du petit artisan. En dehors de la blague graphique (perso, je trouve ça drôle), on a devant nous un jeu d’aventure dans lequel on suit un détective privé qui devra enquêter sur une série de meurtres dans cette sinistre ville… C’est 22 balles sur l’eShop (et disponible maintenant) et le même prix sur Steam depuis sa sortie en novembre dernier.L’une des grosses annonces, c’est évidemment. Le Pénitent est de retour, après un premier épisode en 2019 plutôt cool. Ce metroidvania de The Game Kitchen devrait donc faire son arrivée cet été sur Switch. On apprend que de nouvelles idées, notamment artistiques et narratives, seront de la partie, histoire de ne pas faire un simple copier/coller. La formule fonctionne, mais il faut améliorer, ce qui est plutôt bon signe. Côté ambiance, ce sera toujours la méga fête de l’horreur, le tout accompagné de son style pixel art.On l’attend depuis un moment, mais il semblerait quesoit enfin terminé, ou pas loin, puisqu’il est prévu pour une sortie le 12 juillet prochain ! On commence à s’en douter, le rachat par Netflix du studio Night School Studio a probablement causé quelques soucis de planning, depuis son annonce en 2021… Bref, voyons le bon côté des choses ! On retrouvera Riley qui ira faire une balade dans sa petite ville natale, Camena. Evidemment, il va se passer des trucs bizarres et il faudra mener l’enquête. Personnellement, je n’ai pas fait le premier épisode, et cette nouvelle date de sortie me laisse le temps de le faire via Netflix.Et pour finir, quelques annonces de jeux que l’on reverra probablement ici et là, avec(courant août),(2024),(5 septembre),(2023),(cet automne),(disponible) et enfin,(18 août).