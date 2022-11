Indie World du 09/11 : le gros résumé

Venba

Avec tout ce bazar sur Twitter, l’annonce duest quasi passée inaperçue. Et heureusement, si vous n’avez rien suivi, on est là comme d'habitude pour un gros résumé. Voici donc ce que nous réserve les studios indépendants sur Switch, dans les semaines, mois à venir et même pour décembre 2023. C’est parti !Développé par le tout petit studio Visai Games (avec un chat trop mignon !),nous racontera l’histoire d’une Indienne et de sa famille émigrant au Canada dans les années 80, sous la forme d’un jeu de cuisine type Cooking Mama (chacun ses références). Ça a son petit style et ça pourrait même se manger en quelques heures. C’est pour l’instant prévu au printemps 2023 chez Nintendo, mais c’est aussi prévu sur PS4, Xbox et PC.On rentre dans le total pixel art comme on aime, avec l’histoire de Kanji et Kumade, deux amies qui galèrent un peu pour trouver une idée concernant leur prochain jeu. Et c’est là que tient la bonne idée de, puisqu’il sera question de jouer aux différents jeux des deux protagonistes, sur une sorte de Game Boy, le tout mâtiné d’une histoire comme dans tout bon RPG qui se respecte. C’est prévu pour ce mois de novembre sur Switch, et il y a même une démo sur Steam (parfait pour Steam Deck du coup).Si j’avais voulu faire un peu de référencement en balançant des mots clés, j’aurais mis dans le titre “le Nintendo Direct avec le concurrent de Hollow Knight Silksong”. Mais non. Même si, le petit jeu de Magic Design Studios en a carrément le visage ! Le visage de la mort avec une tasse de café, frappera sur Swtich le 22 mars 2023, soit un an après sa sortie sur Steam.Un jeu en monde ouvert développé par un petit studio français ? Par une toute petite équipe de deux personnes ? Hum… En fait, c’est effectivement un monde ouvert, mais petit. Le but étant de se balader en incarnant, un ancien guerrier (et panda roux au passage), afin d’explorer les différents lieux de ce monde. C’est vraiment chouchou, on peut prendre son temps, crafter des objets, rencontrer d’autres personnes tout mignon… Bref, ça sort le 15 décembre et je mets de suite ceci dans ma liste de souhait.C'est déjà moins mon truc, mais ça pourrait plaire à pas mal de monde. Mine de rien, il a l’air quand même prometteur cea tout du jeu indé : pixel art, couleurs vives et musique qui tâche. Mais là où il semble se démarquer, c’est par son gameplay basé sur le forage (le drill). Faut surveiller ça du coup de l’oeil, surtout qu’il est prévu pour le printemps 2023, donc on a le temps, sur PC et Switch.C’est l’heure du café ! Littéralement, puisque je me fais une pause café en même temps que je découvre, la suite de Coffee Talk. On reste dans le même style de jeu, à savoir une simulation de barista, le tout en forme de visual novel qui convient parfaitement à une séance de jeu en pleine hiver. C’est prévu avec tout un tas d’autres jeux, donc au printemps 2023 sur Switch, PC, Xbox et PlayStation.On quitte les jeux en pixel art pour un tout autre style, avec la Kenei Hayama, a qui l’on doit quelques illustrations suret, donc pas un lapin de trois semaines. Forcément, ça flate les rétines, et on se prend à se dire qu’un petit studio comme ça arrive à faire mieux techniquement que Game Freak avec les derniers Pokémons… Bref, si jamais vous cherchez un jeu d’action en 3D blindé de référence japonaises,a une date de sortie est fixée au 9 mars 2023 sur Switch, PlayStation et Steam.L’excellent studiorevient cette fois-ci avec, qui était un peu passé sous mes radars. En même temps, ce n’est pas forcément le genre que j’apprécie le plus, du roguelite, mais il a une touche de je ne sais quoi, qui me fait forcément cliquer. Le délire tient surtout dans le gameplay, qui est une sorte de balle au prisonnier, mais au tour par tour. C’est vraiment bizarre, et c’est prévu pour le début de l’année 2023 sur Switch, PlayStation, Xbox et PC.On retourne dans le classique, avec un autre jeu en pixel art, proposant l’histoire d’un jeune couple dans l’Indonésie des années 90, vivant une belle histoire d’amour. Jusque là, rien de spécial, sauf que : ils ont des pouvoirs spéciaux. Faut voir comme on dit, on est peut-être queest une belle surprise. C’est prévu pour le 19 janvier 2023 sur Switch et toute une tripotée d’autres supports.Décidément, c’est un Indie World sous le signe de la France, puisque, en plus d’être une belle région bien de chez nous, est développé par Un Je Ne Sais Quoi , studio situé à Bordeaux. Dans leur jeu, on incarne une jeune femme, Mimi, qui revit ses souvenirs d’enfance en visitant la maison de sa grand-mère. Forcément, c'est bucolique, c’est peut-être un peu tire-larmes, mais c’est surtout une sacrée claque graphique. Dordogne est prévu pour une sortie au printemps 2023, sur tous les supports.Si vous avez la main verte comme moi et que vous aimez les énigmes,pourrait peut-être vous plaire. Concrètement, il s’agit de se balader dans une immense demeure de l'Angleterre du XIXe siècle, celle d’Arabella Greene, une botaniste à la retraite. La suite ? Et bien, prendre soin de ses plantes en résolvant des énigmes. Dit comme ça, c’est bizarre. Mais avec la bande annonce, c’est plus simple à comprendre. C’est prévu pour 2023, Switch, Steam et les autres consoles.On change radicalement de style avec, un jeu musical totalement barré. Entre jeu d’aventure, jeu musical et théâtre de marionnettes, on tient là le jeu le plus improbable de cet Indie World. C’est dispo maintenant tout de suite sur l’eShhop de la Switch, mais aussi sur Steam.Après le bon carton du premier épisode, voici sa suite,, qui reprend une grosse partie de ce qui était déjà présent. On repart pour du rogue-like, mais avec un système de généalogie, à savoir que les morts sont permanentes et que l’on joue donc avec les héritiers, et ainsi de suite. L’idée est vraiment chouette et la direction artistique l’est tout autant. On peut donc s’attendre à du lourd, avec une durée de vie assez longue .C’est dispo dès maintenant sur l’eShhop de la Switch, mais aussi sur Steam et consoles Xbox depuis le mois d’Avril 2022.Mon chouchou. Mon coup de cœur. Et je ne dis pas ça parce qu’il s’agit d’un jeu développé par le studio Casus Ludi , à Nantes, la plus belle ville du monde. Pour celles et ceux qui découvrent,est un jeu coopératif dans un monde monochrome. On y découvre un faon et un louveteau, qui devront apprendre à s’aider l’un et l’autre, afin de retrouver leur famille respective. Petite info en passant, Blanc ne propose aucun texte, afin que tout le monde puisse y jouer. Il sera disponible le 14 février 2023 en exclusivité console sur Switch, mais aussi sur PC.On arrive au segment des jeux présentés rapidement, donc bientôt la fin. On commence par( mai 2023), puis(17 novembre). Mais on y trouve aussi(23 mars 2023) et le flippant(Eté 2023), ainsi que(Début 2023) et enfin,(1er décembre 2023, oui oui…).Encore un jeu développé pour (ou par ?) un chat et des gens qui aiment décidément que tout soit bien rangé, parfaitement à sa place. Limite fait pour moi, sauf qu’il faut être un peu maniaque pour y trouver des énigmes… Faut voir. Le truc bien, c'est qu’un chat peut débarquer pour tout foutre en l’air. Et ça, c’est comme dans la vraie vie. Bref,est dispo sur l’eShop, Steam et MacOS.On garde le meilleur (?) pour la fin. Après une annonce fin 2019 et quelques actus ici et là,revient enfin avec une grosse bande annonce et une vague date de sortie, puisqu’il faudra patienter jusqu’à décembre 2022. Au moins trois ans de développement, c’est ce qu’il faut pour le successeur de Golf Story , sorti sur Switch en septembre 2017. Sauf que là, un maximum de sports ont été ajoutés à cet excellent RPG.Et voici le Direct en entier, qui contient parfois un peu plus que les bandes-annonces.