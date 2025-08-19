ACTU
Mafia: The Old Update
par CBL, email @CBL_Factor
Mis à part Mafia 3, les jeux de la licence ne proposent pas de "vrais" mondes ouverts. On enchaîne les missions sans pouvoir souffler, se balader librement ou faire des missions secondaires. Le tout est généralement relégué dans un mode de jeu secondaire appelé Free Ride. Mafia: The Old Country comprend un mode nommé Free Roam qui permet de visiter la Sicile mais il n'y a pas grand-chose à faire. Aussi, un véritable mode Free Ride arrivera dans les prochains mois et sera gratuit.