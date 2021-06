Housemarque rejoint PlayStation Studios

Travaillant main dans la main avec Sony depuis un bon nombre d'années en développant pas mal d'excellents jeux pour les consoles PlayStation, comme Super Stardust HD Resogun et dernièrement Returnal pour la PS5, le studio Housemarque rejoint les rangs de Sony.Logique pourrait-on dire, et c'est d'ailleurs ce que Ilari Kuittinen, co-fondateur et directeur général chez Housemarque souligne dans le PlayStation Blog , appuyant le partenariat solide entre sa société et Sony Interactive Entertainment , qui a commencé avec Super Stardust HD sur PS3 (en 2007). Alors oui, c'est peut-être un peu moins bling bling que le rachat de Bethesda Softworks par Microscroft, mais Sony prend aussi beaucoup moins de risques avec cette intégration qui, au final, ne changera pas grand chose dans le fonctionnement actuel, mais sécurise tout de même quelques petites pépites.