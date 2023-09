Hellboy: Web of Wyrd est reporté… de deux semaines

On ne sait pas trop si beaucoup de Pandas l’attendaient, mais Good Shepherd Entertainment a repoussé la date de sortie de Hellboy: Web of Wyrd de deux semaines passant ainsi du 4 au 18 octobre. Oui, on a vu bien pire comme report. Il s’agirait d’un souci de peaufinage de dernière minute du titre, mais on se demande ce que les développeurs pourraient bien faire en quinze jours, surtout que Upstream Arcade voit leur jeu toujours coincé au milieu des grosses sorties du mois très chargé d’octobre.Quoi qu’il en soit, Hellboy: Web of Wyrd est toujours attendu sur Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.