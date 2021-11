Halo dépote

Dans une semaine, le Master Chief (ou "le Major", comme s'obstine à l'appeler le jeu en version française) enfilera à nouveau son plus beau casque de moto-cross pour aller sauver la galaxie en repoussant à lui seul une nouvelle invasion de Covenants, ou quel que soit le nom qu'on leur donne maintenant, avec diverses variations de lasers qui font piou-piou. Après s'être pris un retard d'un an dans les dents, Halo Infinite arrive enfin, sur les vieilles Xbox, les nouvelles Xbox, et le PC, avec sa progression un peu Ubisoftesque mais pas trop, et sera la plus grosse cartouche de l'année pour Microsoft qui nous gratifie aujourd'hui d'une vidéo de lancement.Le multi quant à lui est déjà dispo depuis une quinzaine de jours, et se porte plutôt bien. Certaines personnes a priori pourtant totalement réfractaires à ce style de gameplay assez mou et flottant se retrouvent même à y jouer tous les soirs dans la joie et la bonne humeur et les insultes envers les mamans de l'équipe d'en face - voire de ses coéquipiers quand ceux-ci jouent comme des plots. Tout n'est toutefois pas parfait, et depuis la sortie, la critique la plus récurrente de ce mode multi concerne principalement son battle pass, nécessitant de grinder comme un fou des objectifs pas forcément très intéressants dans l'optique de débloquer une nouvelle connerie cosmétique. Toutefois, si vous êtes un vieux joueur qui avez connu l'époque où on jouait en multi pour le simple plaisir de 1/ se foutre sur la gueule et 2/ éventuellement gagner la partie, ces considérations devraient vous passer au-dessus de la tête.Ce qui ne vous passera pas au-dessus de la tête en revanche, mais vous arrivera bien pile entre les deux yeux, ce sont les balles tirées par les cheaters qui commencent à pulluler sur les serveurs, à tel point que les joueurs console demandent à pouvoir désactiver le crossplay pour ne plus avoir à se cogner tous les tricheurs présents principalement sur la version PC. De leur côté, les joueurs PC ne seraient sûrement pas contre être débarrassés des joueurs console non plus, tant l'auto-aim lorsque l'on joue à la manette est généreux. Bref, il y a encore pas mal d'ajustements à faire, et même un gros travail de fond pour dégager définitivement tous les petits cons qui ont besoin d'un aimbot et d'un wallhack pour gagner et se sentir puissants, et 343 Industries va sûrement être bien occupé au cours des mois et années à venir pour ne pas que son jeu se dépeuple trop rapidement.