Half-Life: Alyx au pays des MRveilles

Comme prévu, Valve vient de dévoiler Half-Life: Alyx, son premier jeu solo depuis 2011 et son premier jeu VR (si on exclut The Lab) et c'est une méchante claque dans la gueule. La première bande-annonce montre près de deux minutes de gameplay. On y voit City 17 sous un nouvel angle et propulsé par le Source 2 ce qui donne un rendu absolument superbe. Half-Life: Alyx se situera entre HL 1 et HL 2 et racontera comment Alyx et son père ont organisé la résistance contre le Cartel. Erik Wolpaw and Jay Pinkerton sont de retour à l'ecriture. Ce ne sera pas un petit jeu ou un jeu épisodique mais une vraie bonne grosse campagne solo aussi longue qu'HL2 nous dit-on.Le jeu sortira en Mars 2020 sur tous les casques compatible SteamVR (HTC Vive, Index, Oculus Rift, Windows Mixed Reality...). Le jeu sera gratos pour les possesseurs d'Index et proposera différentes méthodes de déplacement et de contrôle pour s'adapter aux différents casques et joueurs. Le gravity gun a été remplacé par des gants permettant d'attraper des objets à distance et de les lancer sur les ennemis. La config mini est très raisonnable (i5, GeForce GTX 1060) et le jeu sera moddable jusqu'à la racine grâce à des outils fournis par Valve y compris la nouvelle version d'Hammer, l'éditeur de niveaux maison.HL: A est en pré-commande depuis moins d'une heure et il domine déjà les ventes Steam accompagné par l'Index On note aussi qu'Alyx semble nettement plus loquace que Chell et Gordon. Par contre Merle Dandridge ne sera plus la voix d'Alyx. Elle a été remplacée par Ozioma Akagha que vous avez pu entendre récemment dans Wolfenstein II: The New Colossus.Eli Vance a aussi une nouvelle voix à savoir James Moses Black vu que Robert Guillaume est décédé en 2017. Robert Culp qui faisait la voix du Dr Breen n'est aussi plus de ce monde. Par contre Mike Shapiro sera de retour pour faire la voix du fameux G-Man. Bla bla bla Mr Freeman