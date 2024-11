Half-Life 2 fête ses 20 ans de fort belle manière

Bon, on ne va pas encore faire un réquisitoire sur le temps qui passe et la sensation qu'il s'accélère en une spirale infernale de rides, de lumbagos et d'enfants qui crient. Non, on va plutôt se contenter de profiter du savoir-faire de Valve en matière d'anniversaire pour fêter dignement les 20 ans de Half-Life 2 , sorti le 16 Novembre 2004.Au menu des réjouissances, deux heures de plaisir dans la lignée du travail auparavant réalisé sur Half-Life (si vous ne l'avez pas vu, c'est par ici ), ainsi qu'une mise à jour du titre lui-même avec au menu, entre autres, l'inclusion de Episode 1 Episode 2 , l'intégration du Workshop, une update graphique et 3h30 de commentaires par les développeurs dans le jeu. Une page web a été créée pour l'occasion.Accessoirement,et pour tout le week-end sur la plateforme à vapeur. Le temps qui passe, ça fait mal, mais parfois aussi, ça permet de passer de bons moments entre la nostalgie et le plaisir de retrouver les choses qu'on aime.