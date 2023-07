Gylt est sorti sur PC et consoles

A la base sorti le 19 novembre 2019 en exclusivité sur Stadia , le jeu d’horreur de Tequila Works et Parallel Circles Limited n’avait pas survécu à la fermeture de la plateforme de Cloud Gaming. Pourtant Gylt avait été plutôt bien accueilli par les critiques comme les joueurs, c’est donc une très bonne nouvelle que depuis hier, le 6 juillet, le jeu puisse se refaire une jeunesse sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Dès la bande-annonce du titre, vous pourrez remarquer les influences de ténors du genre, comme Alan Wake ou Silent Hill, accompagné d’une direction artistique ma foi relativement chiadé.