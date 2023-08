Certainement soucieux de sortir le futur jeu d'action cyberpunk de One More Level à la période la plus stratégique, 505 Games a décidé de choisir d’éviter les embouteillages du mois d’octobre 2023… ah, non. En fait, Ghostrunner 2 sera attendu pour le 26 octobre sur PC, Xbox Series et PS5. On va leur souhaiter bonne chance.