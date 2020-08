Frog Fractions : Édition jeu de la décennie

Jim Crawford vient d’annoncer l’arrivée du fabuleux Frog Fraction sur Steam , déliant ainsi son destin de celui de Flash, dont le support disparaîtra en fin d’année. Toujours gratuit, le titre de Twinbeard Studios s’enrichit néanmoins d’un DLC payant, contenant au moins un superbe bonnet reggae.Pour ceux d’entre vous qui se demandent pourquoi diantre faire une news sur titre ludo-éducatif et un DLC chapelier, eh bien, je ne peux que vous conseiller d’éviter de vous renseigner plus et de lui donner sa chance.