Plus rien n'est sacré dans ce monde : Microsoft vient d'annoncer que Forza Horizon 5 et ses DLCs payants sortiront sur PS5 au printemps. Le portage est réalisé par Panic Button qui avait bossé entre autres sur la version Xbox Cerises de Forza Horizon 4 ainsi que les portages Switch des opus récents de Doom et Wolfenstein. Au train où vont les choses, Halo et Gears Of War finiront aussi par arriver sur Playstation.