Elite Dangerous entame son Odyssey

Après une période d'alpha finalement assez courte, la version "finale" d' Elite Dangerous : Odyssey arrivera dès demain, comme nous le rappelle ce trailer de lancement bricolé pour l'occasion par Frontier Developments Pour mémoire, ce nouveau DLC va bouleverser en profondeur tout le gameplay du jeu puisque l'on pourra désormais sortir du cockpit de son vaisseau ou de son rover, et se dégourdir les jambes sur le sol des planètes visitées ou au sein des stations spatiales. Et parce qu'il faut bien justifier un peu la balade, ces phases à pied donneront l'occasion d'accomplir certaines missions, comme cueillir des fleurs ou participer à des affrontements en PvP un peu mollassions avec des fusils laser qui font piou-piou. On n'est pas encore complètement persuadés que c'est vraiment ce dont le jeu avait besoin, mais il faut reconnaitre que le changement de point de vue devrait réussir à donner encore plus d'ampleur à un titre déja gargantuesque, et que tous les Commanders du monde devraient trouver de quoi rempiler pour quelques centaines d'heures de plus.Enfin, c'est (presque) l'occasion de rappeler que le grand concurrent Star Citizen fêtera l'année prochaine les dix ans de sa campagne Kickstarter : on espère que Chris Roberts a prévu quelque chose pour fêter dignement cet événement, comme un nouveau .jpg de vaisseau vendu pour quelques centaines d'euros avec la promesse qu'il sera intégré au jeu, un jour, peut-être.