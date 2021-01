La pandémie a peut être tué l'industrie de la restauration et celle du cinéma mais du côté des jeux vidéo, tout roule. Chez Valve, Steam a fait une excellente année 2020 . Les utilisateurs de Steam ont passé 50% de temps en plus à jouer que comparé à 2019 et ils ont acheté 21% de jeux en plus. Steam compte désormais 120 millions de joueurs actifs par mois et plus de 62 millions de joueurs actifs par jour. Steam a envoyé 25,2 exabytes de données à ses utilisateurs en 2020. L'Epic Games Store connait aussi un carton avec 62 millions de joueurs actifs par mois. L'EGS compte désormais 160 millions de clients et ils ont claqué 700 millions de dollars en 2020. Mais une grande partie est passée dans Fortnite : les jeux non-Epic n'ont reçu "que" 265 millions. Pour 2021, Epic Games va booster l'aspect social de la plateforme pour l'instant inexistant mais aussi ouvrir la voix à l'auto-publication des jeux comme le fait Valve avec Steam Direct. Chez Microsoft, le deuxième trimestre de l'année fiscale 2021 s'est terminé le 31 Décembre et la firme de Satya Nadella a explosé tous les records avec un chiffre d'affaire de 43,1 milliards de dollars (+17% comparé à l'année précédente) et un bénéfice net de 15,5 milliards de dollars (+33%). Pour mettre les choses en perspective, ils pourraient acheter deux ZeniMax avec ces bénéfices.La division Xbox a fait un joli carton grâce à la sortie des Xbox Cerises et a passé pour la première fois la barre des 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 51% par rapport à l'année d'avant. Les ventes de matos ont augmenté de 86% et celles de contenu de 40%. Microsoft ne communique toujours pas de chiffres de vente réels pour la Xbox donc on suppose que ça reste nettement moins que la PS5 mais la véritable arme de MS est le Game Pass qui compte désormais 18 millions d'abonnés. Apple a aussi annoncé les résultats de son premier trimestre de l'année fiscale 2021 s'est terminé le 31 Décembre et c'est du jamais vu. La firme de Tim Cook a réalisé un chiffre d'affaires de 111 milliards de dollars, un bon de 21% par rapport à l'année d'avant. En trois mois. En pleine pandémie et crise économique et sans le soutien des boutiques Apple qui sont pour la plupart fermées. 21 milliards viennent de Chine et 65 milliards viennent des ventes de l'iPhone