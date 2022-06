Cuphead n'est pas cupide

En ce moment pour changer il y a pas mal d'actualités autour de Cuphead . On vous a parlé de l'arrivée de la saison deux de la série animée sur Netflix le 19 août de cette année, et bien on a une deuxième bonne nouvelle pour les aficionados de tasses et de soucoupes. Le DLC tant attendu pointera le bout de son nez ce 30 juin, c'est à dire dans moins de trois semaines. Le tarif demandé pour acquérir Cuphead: The Delicious Last Course ne devrait pas tarder, mais il ne devrait vraisemblablement pas dépasser les 10 euros pour une durée de vie de jeu avoisinant les quatre heures sur PC, PS4, Switch et Xbox One.