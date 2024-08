Bungie licencie encore

2023 n'a pas été une super année pour Bungie. L'extension Lightfall pour Destiny 2 a été très mal accueillie. En octobre, le studio a remercié une centaine de personnes. Et les choses continuent d'empirer. Pete Parsons, le patron de Bungie a expliqué dans un long message que 220 personnes viennent d'être virées et que 155 employés vont être transférés dans d'autres studios Sony. En tout, Bungie a perdu 40% de son personnel en un an. Pete explique aussi qu'un des projets annexes de Bungie va être confié à un tout nouveau studio Playstation. Les employés de Bungie sont furieux et demandent que des têtes tombent, particulièrement celle de Pete. Il semble que la direction de Bungie a tenté à tout prix de rester indépendant de Sony et a pris une série de mauvaises décisions aux conséquences lourdes. Mais au delà de cela, les problèmes de Bungie montrent les effets pervers des jeux-services et du fait de tout miser sur un seul jeu.