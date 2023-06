Annapurna Interactive Showcase : le petit résumé

Les jeux déjà vus l'année dernière au même endroit

Les jeux déjà vus ailleurs

Les jeux déjà sortis qui arrivent sur d'autres supports

Enfin, des nouveautés

Cette année encore, Annapurna Interactive arrive après tout le monde pour son petit showcase estival. Comme souvent avec eux, c'est court, c'est coloré, c'est rafraichissant, et ça ne dure qu'une demi-heure pour qu'on n'ait pas le temps de se lasser. On vous propose un petit résumé, si jamais vous n'étiez pas devant votre PC ce soir.On ne va pas se mentir, la quasi-totalité des jeux dévoilés lors de l'édition 2022 étaient de retour aujourd'hui. Ainsi, on a eu droit à l'incontournable Thirsty Suitors , le Scott Pilgrim à l'envers bollywoodien qui, après des années à venir passer une tête dans à peu près toutes les confs de jeux plus ou moins indés, a enfin droit à une date de sortie, fixée au 2 novembre. Flock , le Flower -like multijoueur avec des bestioles cheloues, était là aussi, et si on ne sait toujours pas quand il sortira, il semble être le candidat idéal pour du jeu multi relaxant entre potes stoners.L'année dernière, Bounty Star devait sortir en 2023. Cette année, il ne sortira finalement plus qu'en 2024. C'est en revanche toujours cet improbable mélange de jeux de combats en mecha et de gestion de ferme dans une ambiance pots-apo poussiéreuse.Enfin, on apprenait l'année dernière que Keita Takahashi bossait sur un nouveau jeu, et c'était à peu près tout. Même pas un titre, rien à part un chien - et à l'époque ça nous suffisait. On sait maintenant que ce nouveau jeu s'appelle To a T , et qu'on y incarnera un personnage coincé en T-pose. On ne sait pas trop ce qu'on y fera à part galérer pour passer les portes, mais le chien est toujours là, et le nouveau trailer est absolument formidable. Malheureusement on ne sait pas quand ça sortira.On découvrait Lorelei and the Laser Eyes lors d'un Nintendo Direct l'année dernière et déjà à l'époque on était un peu circonspect. Le nouveau trailer de ce soir réussit l'exploit de nous en apprendre encore moins sur le jeu. En tout cas, si vous aimez les mystères mystérieux et les puzzles, vous devriez être servis. Cocoon , le joli jeu de puzzle d'un ancien de Playdead dans lequel les niveaux sont enfermés dans des orbes que l'on peut faire passer de l'un à l'autre, a enfin une date de sortie, fixée au 29 septembre.Enfin, on n'en avait jamais parlé mais il s'était déjà montré ailleurs, Lushfoil Photography Sim nous proposera de nous promener dans de magnifiques environnements (merci l'Unreal Engine 5) et d'y prendre des photos comme un bon touriste, et à moins d'un gros plot twist, ça sera tout. Ca coûtera toujours moins cher et ça sera moins polluant que de prendre l'avion. Mundaun , aventure horrifique située dans les Alpes suisses aux graphismes crayonnés assez uniques, est dispo depuis quelques années sur PC. Il l'est maintenant aussi sur PS5 et Xbox Series.Tout le monde a aimé Stray l'année dernière. Tout le monde ? Non : les joueurs Xbox étaient privés des aventures du petit chat rouquin. Cette erreur est maintenant réparée, ou en tout cas elle le sera le 10 août quand le jeu de Blue Twelve arrivera sur Xbox One et Xbox Series.Enfin, le très original Storyteller , dans lequel on place les personnages, objets et lieux dans des cases de BD pour illustrer des scénarios imposés, va avoir droit à du contenu gratuit qui arrivera le 26 septembre. Et en plus de ça, il va rejoindre le catalogue de jeux de Netflix.Bon, les jeux déjà vus voire déjà sortis, c'est bien mignon, mais est-ce qu'il y avait quelque chose de neuf quand même dans tout ça ? Et bien oui - mais pas beaucoup. Tout d'abord Ghost Bike , le nouveau jeu de Messhof qui change très radicalement de style après Nidhogg et sa suite puisqu'il s'agira cette fois-ci d'un jeu de vélo. On n'en sait pas beaucoup plus à son sujet, mais on peut déjà apprécier sa superbe réalisation, qui adopte ce style façon BD très à la mode depuis Sable avec ses gros aplats de de couleurs bien contrastés. Ca doit sortir l'année prochaine.Enfin, pour frapper fort avant de conclure, Annapurna nous présente le premier jeu développé par son studio interne. Studio qui a dû profiter des bons contacts de la maison mère à Hollywood car ce premier jeu sera basé sur l'un des univers les plus aimés du cinéma : celui de Blade Runner. Blade Runner 2033: Labyrinth , puisque c'est son nom, se placera entre le film original de Ridley Scott et la suite de Denis Villeneuve, onze ans après le Blackout de 2022 . On ne sait rien d'autre à son sujet pour l'instant, mais on est quand même très très curieux.