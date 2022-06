Monster Hunter Rise: Sunbreak

En vrac…

Portal : collection cubique

Harvestella

Persona sur Switch

Je reviens à peine du Hellfest 2022, que Nintendo ne me laisse pas le temps de respirer et annonce un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase . Il s’est déroulé aujourd’hui et si comme moi, vous avez deux festivals dans les jambes, vous allez apprécier ce gros résumé. C’est parti !On commence par du lourd, avec le monstrueux DLC deattendu dès demain sur l’eShop. Rien de plus à dire puisque tout a déjà été dit, mais en gros, il s’agit de la suite de Rise. Il est toujours préférable d’avoir terminé ce dernier pour partir ensuite dans Sunbreak, mais non obligatoire d’un point de vue scénario. Et puis le but, c’est quand même de tabasser des grosses bestioles, comme "les Trois Seigneurs", composé du Malzeno, du Garangolm et du Lunagaron, sans oublier d’anciens monstres qui viendront aussi à la fête. Il sera disponible sur Switch et Steam pour 39,99€ dès demain, donc le 30 juin.La rumeur était de plus en plus présente depuis un moment et c’est en toute logique quedébarque sur Switch en version GOTY. En même temps, pour un jeu de 2017, il aura pris son temps ! Il faut maintenant espérer deux choses : que les ventes explosent encore un peu (6 millions d’exemplaires, c’est déjà très bien) et que le jeu tourne impeccablement bien, ce qui ne sera pas une mince affaire. Sortie prévue le 6 octobre.Suite à l’excellent Sayonara Wild Hearts , le studio Simogo et l’éditeur Annapurna Interactive avaient déjà annoncé vouloir continuer à travailler ensemble à l'avenir. Et bien la réponse de cet avenir s’appelle, et est attendu en 2023 sur Switch (en premier, puis autre part ensuite). Changement de style, puisque l’on a devant nous un jeu d’enquête, mais toujours avec une belle direction artistique, en monochrome noir et blanc, avec quelques touches de “jeu PS1” par endroits. On garde cela du coin de l'œil, on ajoute à la liste de souhaits et on prépare la carte bancaire.Il semblerait que Konami n’ait pas totalement oublié les jeux consoles, puisquefera son retour avec cette suite pour l’année 2023. Zéro surprise, à part un nouveau mode de jeu qui semble plutôt cool, mais il va en falloir un peu plus pour donner envie de retourner balancer des bombes. Au passage, ce ne sera pas une exclusivité Switch, puisque les logos PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Steam sont aussi présents.Avec Capcom , c’est soit du AAA, soit de la compilation. Et bien là, nous sommes clairement dans le second lot avec cette compilation regroupant tous les (excellents)de la Game Boy Advance. C’est chouette dans l’esprit, mais une Console Virtuelle GBA, ce serait pas mal aussi en fait. C’est tout de même 10 jeux :Donc le contenu est là, mais la facture risque d’être assez salée. Dans tous les cas, Capcom a décidé de proposer cela en 3 packs : l’, et deux autres,(Network 1 et 2 + 3 Blue / White) et(tout le reste de la liste), histoire de faire baisser la facture. C’est prévu pour 2023.Zéro prise de risque aussi chez Bandai Namco , qui ressort de ses cartons(sorti en 1997), pour en faire un petit remaster qui va bien. C’était cool à l’époque sans être fantastique, donc il ne faut pas non plus se donner trop d’espoir pour cette version, qui sera probablement “bien mais pas top”. C’est prévu le 26 août.Un jeu vidéo Nantais ! Si vous suivez Factornews depuis quelques années, vous avez probablement lu mon petit reportage aux Utopiales de l’année 2019 . C’est lors de cette édition que j’ai pu essayer, qui était à l’époque au stade alpha du développement, donc loin d’être terminé. Et il avait déjà un certain potentiel. Quelques années plus tard, le revoici dans un Nintendo Direct. Petite émotion de voir un jeu de ma ville sortir sur Switch en février 2023, mais aussi sur Steam et Epic Games Store. Le tout petit studio Casus Ludi , à la tête du développement, s’est appuyé sur GearBox pour l’édition (ya pire) pour sortir son premier jeu. Et autant le dire de suite, un test sera forcément publié sur Factor. En tout cas, le potentiel est toujours présent et si les énigmes tiennent la route, on peut tenir une petite pépite de jeu coopératif.C’était une évidence, maisne sortira pas “que sur PC”, mais bien aussi sur Switch. Je ne vais pas paraphraser copain Zaza, donc direction son actu pour plus de contenu Encore un gros titre qui se fait attendre, mais s’il est au moins au bon que le premier épisode, on pourra lui pardonner. Annoncé l’an dernier comme la suite de Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle sorti en 2017, cenous donne maintenant un vrai rendez-vous : le 22 octobre 2022 exclusivement sur Switch. Il est maintenant question d’aller jouer un peu dans l’espace, avec un Bowser qui pourra se rajouter dans votre équipe, aux côtés de Mario, Luigi, Peach et des lapins crétins en costumes. Le jeu peut paraître très idiot, mais il est vraiment excellent (en tout cas le premier) et pas si simple que ça par moment.On passe à un jeu plus petit, qui pourrait très bien se faire une place sur un mobile, mais qui a décidé d’aller voir si l’herbe est verte sur Switch (et Steam / PS4). Il s’agit d’un rogue-lite en vue de côté, tout mignon et dans lequel il faudra forcément partir en exploration pour faire grimper son équipement. Si jamais c’est vraiment style, sachez quesorti aujourd’hui.On enchaîne rapidement avec, qui ne sera pas disponible uniquement sur l’Epic Games Store, mais aussi sur Switch. Développé par Minakata Dynamics et édité par Epic Games , on a devant nous “un simulateur de gestion ferroviaire autour du secteur énergétique et du transport de ressources se déroulant dans une colonie extraterrestre”, si on en croit la description sur sa page Epic Games. Ca promet quelques heures de “tchou tchou” et c’est prévu pour cet automne !Mon petit coup de cœur depuis sa présentation je ne sais plus où. Déjà disponible sur Xbox et Wndows Store depuis quelques mois,nous invite dans une aventure crayonnée faisant un bel hommage aux JRPG de la bonne époque avec sa direction artistique toute mignonne. Les retours ont été plutôt bons sur les consoles Xbox et comme ce n’est pas la seule des bonnes nouvelles, sachez que ce titre sortira aussi sur Switch, mais aussi sur Steam et PS4, le 18 août prochain.Nous le savions déjà,sortira aussi sur Switch, en même temps que sur PC, Xbox et PlayStation. Forcément, il ne faut pas s’attendre à un miracle technique sur Switch, mais d’après cette bande annonce, le petit hérisson s’en sort relativement bien. En même temps, les environnements sont vides et les textures un peu fades. Tout comme le gameplay en fait. Et si on pouvait espérer une date de sortie lointaine, vers 2023, il faudra plutôt tabler sur cet hiver. Concrètement, il reste peu de temps à Sega pour nous refaire un Sonic Movie.J’adore Disney. Voilà, c’est dit. Filez moi un Animal Crossing dans DisneyLand et j’y passe des heures. Mais il y a aussi une chose assez fiable que l’on sait sur les jeux qui se déroulent dans DisneyLand ou presque : ils sont tous plus ou moins nuls. Ce sera probablement le cas ici pour, sorte de simulation du pauvre, dans laquelle on contrôle un Sims qui peut faire des selfies avec Ursula et de la cuisine avec Rémy. C’est prévu pour le 6 septembre. Parfait pour la rentrée des gamins.Déjà annoncé, déjà montré et très attendu par tout un tas de fans de JRPG,se remontre une nouvelle fois et annonce une démo contenant les 3 premiers chapitres du jeu. Pour télécharger cette merveille, il suffit d’aller sur la page eShop, par ici . Sinon pour le jeu complet, il faudra patienter encore un peu, puisqu’il n’a pas bougé sa date, fixée au 22 juillet.En 2019 est sorti Doraemon Story of Seasons, mais il est passé totalement inaperçu. D’ailleurs, je pensais qu’il n’avait pas dépassé les frontières du Japon. Et bien cette fois-ci, Bandai Namco revient avec une suite,reprenant plus ou moins le même gameplay, en y ajoutant un mode multi local. Le but sera toujours le même, à savoir cultiver des trucs dans une ferme, se faire des amis, etc. Et excellente idée, la direction artistique reste aussi la même, et faut bien l’avouer, c’est hyper mignon.Toujours attendu sur consoles Xbox et surtout dans le GamePass,débarquera donc aussi sur Switch, parce qu’il n’y a pas de raisons de faire autrement. La date de change pas : courant 2023.Plutôt pressenti pour les mobiles,sortira finalement sur Switch, ce qui n’est pas plus mal vu la gueule de mon smartphone. On reste ici dans la saga Monsters de Dragon Quest, à savoir un spin-off plutôt orienté sur la recherche de trésors dans un monde en 3D. On verra ce que ça donne et avec une date de sortie fixée au 9 décembre, Square Enix aura tout le loisir de nous détailler tout cela. Pour l’instant, ça donne moyennement envie, soyons honnête.Il y a toujours un petit segment avec des bandes annonces rapides, et celui-ci présente pas mal de gros titres. On commence avecqui est disponible depuis le 24 juin. On enchaîne avec, qui fera sa grande arrivée sur Switch le 7 octobre avec toujours cette question : mais comment ça tourne pour de vrai, parce que ça a l’air vraiment top là. On suit avec, qui sera probablement très bien (18 octobre), mais on vous conseille plutôt de l’acheter sur une autre plateforme, même en démat. Et enfin, on termine avec, le 28 juillet, un rogue-lite tactique que je ne connais pas.Accrochez-vous à vos slips,débarque sur Switch. Concrètement, il s’agit d’une compilation regroupant Portal et Portal 2 , avec un mode coopération en local et en ligne, histoire de bien faire les choses. C’est disponible dès maintenant pour moins de 20 balles, soit quand même le double du prix du Valve Complete Pack sur Steam, qui est en promo à -91% Du nouveau chez Square Enix , avec Harvestella, un RPG au tour par tour avec quelques éléments de simulation de vie. Il y a beaucoup à dire sur ce titre, à commencer par sa direction artistique très soignée et rappelant certains épisodes de Final Fantasy. Il est question d’y passer une petite vie tranquille dans un village, cultivant fruits et légumes au fil des saisons. Mais après la 4ème saison, une nouvelle arrive détruisant toutes les cultures et bloquant les villageois dans leur petite bourgade. Tout le rythme du jeu est là, avec cette épée de Damoclès qui arrivera forcément. C’est prévu le 4 novembre sur Switch, mais aussi sur PC.Enfin ! Après l’annonce surprise du côté de Microsoft, c’est au tour de Nintendo de dévoiler la trilogie Persona sur Switch. On y retrouve doncpour le 21 octobre, puispour 2023, ainsi que Persona 3 Portable. Du lourd donc !