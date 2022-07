En plein milieu de l'été, l'actualité est comme il se doit assez morne, tout le monde étant parti en vacances. Mais si, par choix ou par obligation vous êtes coincés chez vous, vous serez ravis d'apprendre que vous pourrez quand même prendre part au traditionnel chassé-croisé des juilletistes et des aoûtiens, sauf que ça ne sera pas sur l'A6 dans un Renault Scenic comme des ploucs, mais sur l'une des grandes interstates qui traversent le Montana de part en part au volant d'un fier poids lourd américain. SCS vient en effet d'annoncer que sa nouvelle extension dédiée au Treasure State pour American Truck Simulator arrivera dès le 4 août afin de boucher le trou entre le Wyoming et l'Idaho. Cette extension proposera de nouveaux types de marchandises à livrer, et on suppose qu'elle sera accompagnée par la version finale du patch 1.45, en bêta ouverte depuis quelques semaines. Pendant ce temps, le travail se poursuit sur le gros morceau que sera le DLC Texas, qu'on espère voir arriver d'ici la fin de l'année. Et après ça, mystère : soit SCS recommencera à remonter vers le nord du pays avec des états pleins de rednecks comme l'Oklahoma et le Kansas, soit ils continueront de longer la côte sud pour nous proposer la Louisiane, ce qui serait un peu plus réjouissant.