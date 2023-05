Alone in the Dark fait son grand retour

Vous l'aviez peut-être oublié mais l'année dernière THQ Nordic avait dévoilé être en train de bosser sur un reboot du légendaire Alone in the Dark d' Infogrames . Après des mois de silence, l'éditeur se décide enfin à nous remontrer ce qui pourrait bien être un des gros jeux de son catalogue pour la fin d'année.Le jeu proposera d'incarner à nouveau Edward Carnby ou Emily Hartwood qui arpenteront le manoir Derceto et ses alentours, cette fois-ci en vue TPS façon Resident Evil post RE4 ou The Evil Within. THQ a d'ailleurs dépensé sans compter puisque les deux héros seront interprétés respectivement par David Harbour et Jodie Comer. Pour le reste ça semble être du très classique, mélange d'action et de puzzles, mais le jeu aura pour lui son ambiance qui semble vraiment réussie, appuyée par une bande-son jazzy qui s'annonce excellente.La vidéo diffusée par THQ n'est pas spécialement intéressante (ils sont même aller déranger Frédérick Raynal pour qu'il vienne balancer quelques platitudes), mais elle nous apprend deux choses : que le jeu sortira le 25 octobre, et qu'une démo / prologue est disponible dès maintenant sur PC et consoles, dans laquelle on pourra incarner la jeune Grace Saunders - référence qui ne parlera très certainement à personne, sauf à ceux qui se souviennent de la démo Jack in the Dark pour Alone in the Dark 2.