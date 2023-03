Fans de F-Zero GX , réjouissez-vous, tout est encore possible. La preuve, à force de manifestations publiques sur la Mii Plaza, de grèves de la faim dans Animal Crossing: New Horizons et autres défilés en cosplay de Chozos devant la maison de Doug Bowser, on l'a enfin eu notre remaster de Metroid Prime ! Et en plus de le shadow drop tranquillement pendant le dernier Nintendo Direct, le petit artisan plaquiste de Kyoto nous l'a carrément ressorti en boite pas plus tard que la semaine dernière.

Bon alors OK, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas le Metroid Prime: Trilogy HD qu'on attendait. Et ils sont où les 2 autres ? Trahison, mensonges, Tout ça tout ça. Mais avant de repartir en croisade pour réclamer votre dû, posons-nous ici quelque temps pour analyser Metroid Prime Remastered, un titre qui dès l'introduction du menu principal va beaucoup plus loin que la grande majorité des remasters actuels. Il se rapproche en effet plus d'un remake de qualité comme Capcom sait en faire, retouchant à la fois le look... et le feeling du jeu en profondeur. Tout d'abord, faisons une rapide présentation de l'épisode qui a changé la franchise. C'est fin 2002 que sort le tout premier jeu du jeune laboratoire à idées Retro Studios, monté par des anciens de feu Iguana Entertainment qui avaient fait leurs armes sur Nintendo 64.Nintendo leur avait donc confié le développement de plusieurs titres plus tard avortés et c'est au final Metroid Prime qui sort de terre et révolutionne le genre en passant de la 2D à la 3D en vue à la première personne. Dans cette nouvelle aventure, Samus Aran se retrouve à arpenter la planète Tallon IV à la poursuite d'une version cybernétique de Riley.Ce faisant, elle va débarquer dans les laboratoires secrets des Pirates de l'espace qui sont bien décidés à exploiter le pouvoir des fameux blobs de l'espace Métroîdes et les filons de Phason qui circulent sous la surface de la planète pour créer des redoutables combattants hybrides. Le reste, vous vous en doutez, se déroule dans la grande tradition des Metroids : plusieurs armes différentes qui vont permettre de déverrouiller des portes, du backtracking à gogo, une poignée de gadgets (la morph ball évidemment, une version magnétique, un grappin) et un dédale de tunnels et d'ascenseurs qui relient les 5 régions interconnectées ensemble.On y a aussi découvert un gameplay basé sur le verrouillage de la visée sur les ennemis, l'esquive et le changement d'armes à la volée qui reste aujourd'hui encore super efficace. Enfin, le jeu était doté de visières modifiant l'affichage qui préfigurait de ce qu'on allait retrouver bien plus tard dans le génial Star Wars: Republic Commando (elle est où la suite, hein ??). A la différence d'un Dead Space Remake , voire d'un Resident Evil 2 Remake , ces fondamentaux-là n'ont pas bougé d'un iota depuis 2002. C'est toujours le même coeur de jeu, le même level-design, la même carte en 3D, les mêmes animations, la même physique, le même moteur RUDE qui fait tourner Metroid Prime Remastered.On parle évidemment d'une version à jour de ce moteur capable de présenter des graphismes en haute définition, des réflexions de surfaces modernes, de la condensation sur le casque de l'héroïne, de très beaux effets de lumière et des effets spéciaux assez saisissants pour de la Switch.Au-delà de cette mise à jour technique, tous les assets du jeu ont été refaits. Retro Studios a travaillé avec l'un des plus grands spécialistes du portage de jeu outre atlantique, Iron Galaxy , pour fournir un titre à la fois fidèle à l'original et empreint de nouveautés graphiques qui ne vont pas ou presque pas dénaturer l'original. Au registre des petites fautes de goût, on pourrait citer le visuel des portes qui a gommé les détails de la version GameCube et l'illumination du décor qui accompagnait auparavant les tirs de Samus aux abonnés absents sur cette nouvelle version. Enfin, le charme de la région enneigée Phendrana Drifts est ici atténué, la faute à une pluie de neige moins abondante. Pour tout le reste, c'est quand même du super boulot. Surtout qu'en plus, ce remaster s'offre de tout nouveaux contrôles plus en phase avec ce qui se fait aujourd'hui en termes de FPS.Finie l'absurde visée de la GameCube qui obligeait de s'arrêter pour regarder en haut ou en bas ou les mécaniques de mouvements à la WiiMote qui ont fait son succès à l'époque. Bon, ces réglages optionnels sont toujours activables dans les options, mais on se rend vite compte comme dans The Legend of Zelda : Skyward Sword HD que sans barre infrarouge, les Joy-Cons ont tendance à décrocher trop rapidement, nous obligeant à recalibrer toutes les 30 secondes...Si on retrouve également avec plaisir le système de scan de l'environnement qui avait fait ses preuves en 2002, on regrette qu'il n'est pas été doublé d'un tout petit ajout qui aurait permis de poser des marqueurs sur la carte pour pouvoir éviter de passer à côté d'un artefact ou item caché qui nécessiterait d'y revenir plus tard (bien que le jeu inclue un système d'astuces qui évite de passer à côté des informations les plus importantes).