Vous vous souvenez d' Outriders ? Nous non plus. Le jeu de People Can Fly édité par Square Enix avait été annoncé durant l'E3 2019. Il s'agit d'un shoot jouable à trois en coop dans un univers post-apo. Originellement prévu pour l'été 2020 sur la génération actuelle, il sortira au final fin 2020 sur PS4, PS5, XO, XSeX et Steam.