Duck and Cover

Les amateurs deet dedoivent se régaler en ce moment. Les US ont déclassifié leurs vidéos de tests de bombes nucléaires il y a quelques années et maintenant les russes s'y mettent. Voici donc un documentaire de 40 minutes sur les préparatifs et le test de 1961 de Tsar Bomb, la plus puissante bombe à hydrogène au monde. Sa puissance estimée était de 50 mégatonnes soit 3000 fois Hiroshima. Le flash de l'explosion a été aperçu à plus de 1000 km -et c'était un jour nuageux- tandis que la chaleur de l'explosion a été ressentie à 270 km. Après cela, le concours de bites entre les deux superpuissances a changé. On est passé de "Qui a la plus grosse ?" à "Qui a le plus de testicules ?". Personne n'a gagné.