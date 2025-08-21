ACTU
ROG Xbox Ally : une date mais pas de prix
par CBL, email @CBL_Factor
Notre équipe de choc a pu mettre ses mimines sur la ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X (essayez de dire cela avec une patate chaude dans la bouche) mais le reste du monde devra attendre le 16 octobre. Microsoft a profité de cette annonce pour dévoiler le "Handheld Compatibility Program" fortement inspiré du "Steam Deck Compatibility Program" de Valve.
Dans votre ludothèque Xbox, les jeux auront désormais un badge indiquant la compatibilité. "Handheld Optimized" signifie que tout est pensé pour tourner sur console portable (interface, contrôles, taille des textes...) tandis que "Mostly Compatible" signifie qu'il faudra bidouiller un peu. Au niveau des performances, le système Windows Performance Fit en place depuis 2022 indiquera "Should play great" ou "Should play well". Quant au prix, c'est une histoire un peu plus compliquée.
Les rumeurs parlent de $550 pour le modèle de base et $900 pour la X mais MS préfère ne pas se mouiller en parlant de "conditions macro-économiques" ce qui est un doux euphémisme pour parler des taxes douanières de Trump. Il faut dire que c'est un vrai bordel : ce que les entreprises comme Microsoft payent pour importer leurs produits depuis les pays constructeurs changent du jour au lendemain en fonction du temps qu'il fait ou de ce que raconte Fox News. Et ce sont les joueurs qui payent l'addition.
En mai, la Xbox Series S est passée de $300 à $370 et la Series X a pris $100 dans la vue et coûte maintenant $600. Nintendo a augmenté les prix de la Switch 1 et de certains accessoires Switch 2 au début du mois : la Switch 1 classique est vendue $340 soit 40 de plus qu'à son lancement. En 2017. La Switch OLED coûte désormais $400, juste 50 de moins que la Switch 2. Enfin, Sony vient d'augmenter de $50 les prix des différents modèles de la PS5 : $500 pour le modèle sans lecteur Blu-Ray, $550 pour le modèle avec et $750 pour la Pro. L'Europe est pour l'instant épargnée mais pour combien de temps ?
