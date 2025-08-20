ACTU
Nouveau jeu : Denshattack!
par Buck Rogers, email
Dans la vie, il y a les personnes sous substances hallucinogènes qui s’imaginent un jeu de train qui fait des tricks, et il y a les personnes sous substances hallucinogènes qui le font. C’est basiquement le principe de Denshattack! où dans un rendu en cel shading, vous aurez l’impression que Jet Set Radio a fait un gosse avec le Shinkansen. On sait pourquoi les trains arrivent à l’heure au Japon, maintenant !
Dans une cinquantaine de niveaux, comme vous le verrez dans la bande-annonce, vous évoluerez en "grindant" sur une grande roue jusqu’aux profondeurs marines de l’Archipel Nippon. Pour la date de sortie il faudra prendre votre mal en patience, Denshattack! est attendu, si tout va bien, pour 2026 sur Steam, PS5 et Xbox Series.
Dans une cinquantaine de niveaux, comme vous le verrez dans la bande-annonce, vous évoluerez en "grindant" sur une grande roue jusqu’aux profondeurs marines de l’Archipel Nippon. Pour la date de sortie il faudra prendre votre mal en patience, Denshattack! est attendu, si tout va bien, pour 2026 sur Steam, PS5 et Xbox Series.