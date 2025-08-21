Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Valve se lancerait dans les consoles de salon

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Depuis quelques temps, on entend parler d'un projet "Fremont" qui serait une console de salon par Valve. Du coup quand un appareil appelé "Valve Fremont" apparait sur Geekbench, on regarde en détail. Pour le CPU, il est question d'un "Hawk Point 2" à 6 cores, probablement Zen 4. La partie GPU integré de la puce aurait été supprimé et remplacé par un GPU dédié, un AMD RX 7600.

Ce dernier se débrouille très bien en 1080p et a besoin de FSR 3 pour le 4K. C'est un peu bizarre que l'OS soit "Windows 11 Pro" mais on suppose que c'est une machine de test. La console de Valve serait vendue avec le nouveau Steam Controller. Il n'y a plus qu'à attendre l'annonce officielle. Et prier pour qu'elle coincide avec celle d'Half-Life 3. Ca ferait une killer app parfaite pour lancer la bécane.
Rechercher sur Factornews
 
 