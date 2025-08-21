ACTU
Valve se lancerait dans les consoles de salon
par CBL, email @CBL_Factor
Depuis quelques temps, on entend parler d'un projet "Fremont" qui serait une console de salon par Valve. Du coup quand un appareil appelé "Valve Fremont" apparait sur Geekbench, on regarde en détail. Pour le CPU, il est question d'un "Hawk Point 2" à 6 cores, probablement Zen 4. La partie GPU integré de la puce aurait été supprimé et remplacé par un GPU dédié, un AMD RX 7600.
Ce dernier se débrouille très bien en 1080p et a besoin de FSR 3 pour le 4K. C'est un peu bizarre que l'OS soit "Windows 11 Pro" mais on suppose que c'est une machine de test. La console de Valve serait vendue avec le nouveau Steam Controller. Il n'y a plus qu'à attendre l'annonce officielle. Et prier pour qu'elle coincide avec celle d'Half-Life 3. Ca ferait une killer app parfaite pour lancer la bécane.
