Bye Sweet Carole vous dira bonjour le 9 octobre

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
Bye Sweet Carole aime bien la Gamescom, et nos reporters de choc billou et Frostis présents dans cette édition 2025, ne manquez d’ailleurs pas leur dernier Factorcast, ont prévu de nous pondre un aperçu du jeu. En attendant, vous serez ravis (ou pas) d’apprendre que la première œuvre de Little Sewing Machine, studio indépendant fondé par Chris Darril à qui l’on doit la réalisation des deux jeux Remothered, sortira ce 9 octobre 2025.

Ce jeu 2D d’épouvante à l’atmosphère particulière dû à son rendu cartoon réussi, vous proposera une partie de cache-cache singulière, entre Lana Benton et M. Kyn accompagné de ses horribles créatures. Vous serez à la recherche de ce qu’il est advenu de Carole Simmons, dans un orphelinat du XIXe siècle où est présent un portail dimensionnel vers le royaume de Corolla. Rendez-vous donc bientôt avec votre sang qui se glacera dans vos veines grâce à Bye Sweet Carole, prévu sur Steam, PS5, Xbox Series et Switch.

