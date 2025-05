Skulls 2025 - le récap en retard

Contrairement aux idées reçues, l'activité principale de Games Workshop est toujours de vendre des bouquins et des figurines. Pour l'année fiscale 2024-2025, la vente de ces derniers a généré un chiffre d'affaires de 560 millions de livres. À titre de comparaison, l'activité licence n'a généré "que" 50 millions de livres. Mais en plus d'être de l'argent quasiment gratuit (GW a réalisé un bénéfice net de 45 millions de livres pour cette même année fiscale), les adaptations vidéoludiques et autres sont une bonne pub pour les univers de l'éditeur.Le nombre de jeux Warhammer et Warhammer 40 000 est assez dingue, au point que GW organise chaque année le festival Skulls, qui présente certains des jeux en développement. Voici un récap de l'édition 2025 . Skulls. Are we the baddies?

Baldur's Gate 3 était LE jeu de rôle de 2023 mais Warhammer 40 000: Rogue Trader sorti en fin d'année a su se faire une place au soleil. Sans avoir les moyens du titre de Larian, Rogue Trader proposait une histoire solide et un univers incroyable. Du coup, Owlcat Games revient à la charge avec Warhammer 40,000: Dark Heresy qui vous met dans la peau d'un Inquisiteur dans le secteur Calixis. Il va falloir déjouer des complots et interroger des suspects tout en n'oubliant pas de purger tout ce qui est hérétique. Ça sortira un jour sur PC, Xbox Cerises et PS5.Relic Entertainment étant redevenu indépendant , ils ont besoin de pognon. Ils ont donc annoncé Warhammer 40 000: Dawn of War - Definitive Edition, un remaster de leur STR culte. Les graphismes ont reçu une cure de jouvence avec des textures refaites et des effets d'ombres et de lumières améliorés. Cette Definitive Edition comprendra le jeu et ses extensions, ce qui fait donc quatre campagnes et neuf factions jouables. Comble du bonheur, le tout supportera les mods et sera même compatible avec ceux sortis pour la version de base. Ça sortira prochainement sur Steam.Le premier Warhammer 40 000: Boltgun était une excellente surprise que j'ai pris un plaisir fou à finir sur Steam Deck. C'est Doom à la sauce War40K, un "boomer-shooter" comme disent les jeunes (?). Auroch Digital bosse sur une suite, Warhammer 40 000: Boltgun 2, qui devrait proposer une campagne non-linéaire. Elle sortira en 2026 sur Steam, Xbox Cerises et PS5. Pour patienter, Auroch vient de sortir Warhammer 40 000: Boltgun - Words of Vengeance que vous pouvez télécharger gratuitement sur Steam . Comme dans Typing of the Dead, il faut taper au clavier pour purger de l'hérétique. Warhammer 40,000: Speed Freeks avait été présenté l'an dernier et est sorti en accès anticipé sur Steam . Il est désormais disponible en version finale. On rappelle qu'il s'agit de course automobile dans le monde des Orks à mi-chemin entre un Motorstorm et un Twisted Metal. Ça n'a pas l'air de casser trois pattes à un Genestealer mais c'est apparemment bien con et c'est vendu moins de 20 euros. Le titre est développé par Caged Element, les créateurs de GRIP .​