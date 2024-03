SEGA c'est moins fort qu'on croit

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, tout ne va pas super bien chez SegaSammy , et les mauvaises annonces sont arrivées côté jeux vidéo, même si les Like a Dragon: Infinite Wealth Persona 3 Reload et Unicorn Overlord font d’excellentes ventes.D’après un document à destination des actionnaires , nous apprenons que les résultats sont globalement insuffisants en Europe. Les méchants européens ne consomment plus comme pendant le Covid-19 et l’inflation n’aidant pas, les ventes décollent bien moins qu’espéré.Première mauvaise nouvelle et pas des moindres, c’est la perte du studio Relic Entertainment , que l’on connaît pour ses jeux Homeworld, Warhammer 40.000 Dawn of War, Age of Empire IV et les Company of Heroes. En mai 2023, Sega avait déjà fait un petit coup en fourbe, avec le licenciement de 121 employés à peine trois mois après la sortie de Company of Heroes 3. Cette fois-ci, Sega lâche le studio, récupère ses billes en revendant le tout à Emona Capital LLP, tout en annonçant travailler tout de même main dans la main pour aider le studio à naviguer seul. Et oui, la bonne nouvelle est que Relic Entertainment redevient indépendant.Second coup dans les genoux, ce document nous apprend qu’en septembre 2023, déjà 250 postes avaient été supprimés en Europe. Cette fois-ci, ce sont pas moins de 240 postes qui seront supprimés dans les jours à venir, principalement en Europe, chez The Creative Assembly (Alien: Isolation et la série Total War) et Sega HARDLight (orienté smartphone et portages). Ça commence à faire beaucoup et on a presque l’impression que Sega souhaite avoir le moins d'activités de développement possible en Europe.Enfin, parce qu’il s’agit ni plus ni moins que d’une histoire de gros sous, Sega précise aux actionnaires que tout cela aura évidemment un impact négatif sur les résultats qui seront annoncés, avec une perte de 11,8 milliards de yen (72,2 millions d'euros) pour l’année fiscale se terminant 31 mars 2024.