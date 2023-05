Unity : encore du trav... des licenciements ?

Tout va pour le mieux chez Unity Technologies . Après les 200 licenciements de juin 2022 , suivis de 284 autres en janvier dernier , c’est maintenant 600 autres personnes qui vont devoir quitter le navire, soit 8% des effectifs. Cela commence à faire beaucoup et surtout, tout le monde commence à voir que chez Unity, au final, tout ne va pas pour le mieux.Alors oui, Unity Technologies sera tout de même composé d’environ 7 000 employés à travers le globe, mais ces licenciements font tâche et la mauvaise gestion de l’entreprise par sa direction, et son PDG John Riccitiello, se fait clairement ressentir. D’ailleurs, les bureaux ouverts vont eux aussi diminuer et fermer dans les années à venir. On parle de presque la moitié des 58 bureaux actuels. Et tout comme Meta, la direction souhaite aussi mettre un gros coup dans la manière de travailler, avec du télétravail moins présent et en supprimant prioritairement les postes en full remote.Côté finance, Unity Technologies affiche un joli 1,39 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais aussi une perte de 920 millions pour l’année 2022. Mais malgré tout, John Riccitiello affiche un grand sourire et annonce que l’année 2023 sera positive, avec même une rentabilité et des comptes dans le vert. Honnêtement, on peut se demander comment il va pouvoir inverser la vapeur en 12 mois, et on va se contenter de souhaiter bon courage à toutes les équipes…